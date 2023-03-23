Горб Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1982
Сын: Горб Максим Петрович
Мать ребёнка: Горб Галина Ивановна
Рождение ребёнка
19.02.1985
Дочь: Багнюк Ксения Петровна
Мать ребёнка: Горб Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горб Галина Ивановна