Горб Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горб Петр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1959 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1982

Сын: Горб Максим Петрович

Мать ребёнка: Горб Галина Ивановна

Рождение ребёнка
19.02.1985

Дочь: Багнюк Ксения Петровна

Мать ребёнка: Горб Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горб Галина Ивановна

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