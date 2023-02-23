Ульяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.05.1899
Рождение ребёнка
01.04.1900
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Османов - Афанасьев Павел Иванович
Рождение ребёнка
22.03.1902
Отец ребёнка: Османов - Афанасьев Павел Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1910
Сын: Афанасьев Александр Павлович
Отец ребёнка: Османов - Афанасьев Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно