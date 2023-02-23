Ульяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.05.1899

Муж: Османов - Афанасьев Павел Иванович

Рождение ребёнка
01.04.1900

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Османов - Афанасьев Павел Иванович

Рождение ребёнка
22.03.1902

Сын: Османов Гаврил Павлович

Отец ребёнка: Османов - Афанасьев Павел Иванович

Рождение ребёнка
29.08.1910

Сын: Афанасьев Александр Павлович

Отец ребёнка: Османов - Афанасьев Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Османов - Афанасьев Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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