Потумерец Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потумерец Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Потуремец) Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Потуремец Борис Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Потуремец) Галина Борисовна

Отец ребёнка: Потуремец Борис Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потуремец Борис Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
С 1941 по 1945
Место жительства
С 1941 по 1945
Место жительства
1945
Место жительства
1945

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