Потумерец Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Потуремец) Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Потуремец Борис Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Потуремец) Галина Борисовна
Отец ребёнка: Потуремец Борис Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
С 1941 по 1945
Место жительства
С 1941 по 1945
Место жительства
1945
Место жительства
1945