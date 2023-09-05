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Анна Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1866

Сын: Носенко Григорий Евграфов

Отец ребёнка: Носенко Евграф Владимиров

Рождение ребёнка
22.09.1869

Дочь: Ефросиния Евграфова

Отец ребёнка: Носенко Евграф Владимиров

Мирополье, Сумська область
Рождение ребёнка
23.02.1872

Дочь: Марина Евграфова

Отец ребёнка: Носенко Евграф Владимиров

Рождение ребёнка
19.05.1874

Дочь: Елена Евграфова

Отец ребёнка: Носенко Евграф Владимиров

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Онисия Евграфова

Отец ребёнка: Носенко Евграф Владимиров

Рождение ребёнка
10.03.1879

Дочь: Василиса Евграфова

Отец ребёнка: Носенко Евграф Владимиров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носенко Евграф Владимиров

Смерть
Неизвестно
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