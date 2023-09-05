Анна Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1866
Сын: Носенко Григорий Евграфов
Отец ребёнка: Носенко Евграф Владимиров
Рождение ребёнка
22.09.1869
Дочь: Ефросиния Евграфова
Отец ребёнка: Носенко Евграф Владимиров
Мирополье, Сумська область
Рождение ребёнка
23.02.1872
Дочь: Марина Евграфова
Отец ребёнка: Носенко Евграф Владимиров
Рождение ребёнка
19.05.1874
Дочь: Елена Евграфова
Отец ребёнка: Носенко Евграф Владимиров
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Онисия Евграфова
Отец ребёнка: Носенко Евграф Владимиров
Рождение ребёнка
10.03.1879
Дочь: Василиса Евграфова
Отец ребёнка: Носенко Евграф Владимиров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно