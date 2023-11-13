Щёлокова (Шарулина) Матрена Аверкиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щёлокова (Шарулина) Матрена Аверкиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1904

Сын: Щёлоков Михаил Артемиевич

Отец ребёнка: Щёлоков Артемий Григориевич

Рождение ребёнка
08.02.1906

Дочь: Мухрякова Мария Артемиевна

Отец ребёнка: Щёлоков Артемий Григориевич

Рождение ребёнка
23.09.1908

Сын: Щёлоков Михаил Артемиевич

Отец ребёнка: Щёлоков Артемий Григориевич

Рождение ребёнка
29.03.1911

Сын: Щёлоков Алексей Артемиевич

Отец ребёнка: Щёлоков Артемий Григориевич

Рождение ребёнка
20.04.1913

Дочь: Щёлокова Пелагея Артемиевна

Отец ребёнка: Щёлоков Артемий Григориевич

Рождение ребёнка
20.05.1914

Дочь: Щёлокова Клавдия Артемиевна

Отец ребёнка: Щёлоков Артемий Григориевич

Рождение ребёнка
29.10.1916

Дочь: Щёлокова Анна Артемиевна

Отец ребёнка: Щёлоков Артемий Григориевич

Рождение ребёнка
27.04.1918

Дочь: Щёлокова Пелагея Артемиевна

Отец ребёнка: Щёлоков Артемий Григориевич

Рождение ребёнка
11.08.1921

Сын: Щёлоков Иван Артемиевич

Отец ребёнка: Щёлоков Артемий Григориевич

Рождение ребёнка
05.10.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щёлоков Артемий Григориевич

Рождение ребёнка
07.12.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щёлоков Артемий Григориевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щёлоков Александр Артемиевич

Отец ребёнка: Щёлоков Артемий Григориевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щёлоков Артемий Григориевич

Смерть
Неизвестно
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