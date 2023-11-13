Щёлокова (Шарулина) Матрена Аверкиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Щёлоков Михаил Артемиевич
Отец ребёнка: Щёлоков Артемий Григориевич
Дочь: Мухрякова Мария Артемиевна
Отец ребёнка: Щёлоков Артемий Григориевич
Сын: Щёлоков Михаил Артемиевич
Отец ребёнка: Щёлоков Артемий Григориевич
Сын: Щёлоков Алексей Артемиевич
Отец ребёнка: Щёлоков Артемий Григориевич
Дочь: Щёлокова Пелагея Артемиевна
Отец ребёнка: Щёлоков Артемий Григориевич
Дочь: Щёлокова Клавдия Артемиевна
Отец ребёнка: Щёлоков Артемий Григориевич
Дочь: Щёлокова Анна Артемиевна
Отец ребёнка: Щёлоков Артемий Григориевич
Дочь: Щёлокова Пелагея Артемиевна
Отец ребёнка: Щёлоков Артемий Григориевич
Отец ребёнка: Щёлоков Артемий Григориевич
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щёлоков Артемий Григориевич
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щёлоков Артемий Григориевич
Сын: Щёлоков Александр Артемиевич
Отец ребёнка: Щёлоков Артемий Григориевич