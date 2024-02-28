Евдокия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Кондратьевна

Место рождения

Тонищи, Бельская волость, Валдайский уезд

Дата рождения

1862

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Тонищи, Бельская волость, Валдайский уезд
Бракосочетание
23.01.1887 ст.

Муж: Алексей Иванович

Рождение ребёнка
22.11.1890 ст.

Сын: Ведихов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Ванютино, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
?.03.1942
Коломяги, Стародеревенская волость, Санкт-Петербургский уезд
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