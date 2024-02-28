Евдокия Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти?.03.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1887 ст.
Муж: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
22.11.1890 ст.
Сын: Ведихов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Ванютино, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
?.03.1942
Коломяги, Стародеревенская волость, Санкт-Петербургский уезд