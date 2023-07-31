Устинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Иван
Мать: Анна Петровна
Рождение ребёнка
10.08.1788
Сын: Максим Федотович
Отец ребёнка: Федот Петрович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Никита Федотович
Отец ребёнка: Федот Петрович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Терентий Федотович
Отец ребёнка: Федот Петрович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ксения Федотовна
Отец ребёнка: Федот Петрович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Анисья Федотовна
Отец ребёнка: Федот Петрович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Савелий Федотович
Отец ребёнка: Федот Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Петрович
Место жительства
Неизвестно
Хорошово
Смерть
Неизвестно