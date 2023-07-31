Устинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Иван

Мать: Анна Петровна

Рождение ребёнка
10.08.1788

Сын: Максим Федотович

Отец ребёнка: Федот Петрович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Никита Федотович

Отец ребёнка: Федот Петрович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Терентий Федотович

Отец ребёнка: Федот Петрович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ксения Федотовна

Отец ребёнка: Федот Петрович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Анисья Федотовна

Отец ребёнка: Федот Петрович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Савелий Федотович

Отец ребёнка: Федот Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Петрович

Место жительства
Неизвестно
Хорошово
Смерть
Неизвестно
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