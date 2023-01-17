Черванова Прасковья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черванова Прасковья Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Норкина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Черванов Иван Аверьянович

Озерки, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Черванов Иван Аверьянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Черванов Иван Аверьянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Черванов Иван Аверьянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черванов Иван Аверьянович

Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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