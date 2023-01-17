Черванова Прасковья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Норкина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Черванов Иван Аверьянович
Озерки, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Черванов Иван Аверьянович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Черванов Иван Аверьянович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Черванов Иван Аверьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно