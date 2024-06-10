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Задворнова Варвара Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Задворнов Кирилл Кузьмин

Рождение ребёнка
1911

Сын: Задворнов Николай Кириллов

Отец ребёнка: Задворнов Кирилл Кузьмин

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Задворнов Фотей Кириллов

Отец ребёнка: Задворнов Кирилл Кузьмин

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Задворнов Михаил Кириллов

Отец ребёнка: Задворнов Кирилл Кузьмин

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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