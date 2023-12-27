Торчков Яков Петров
Место рожденияг. Москва, д. Кожухова
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Москва, д. Кожухова
Рождение ребёнка
23.09.1899
Мать ребёнка: Торчкова Евдокия Кузмина
г. Москва, д. Кожухова
ЦИАМ ф.203 оп.777, д.67 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1883-1900гг. л. 326 №51
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торчкова Евдокия Кузмина