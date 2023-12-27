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Торчков Яков Петров

Место рождения

г. Москва, д. Кожухова

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Москва, д. Кожухова
Рождение ребёнка
23.09.1899

Сын: Торчков Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Торчкова Евдокия Кузмина

г. Москва, д. Кожухова
ЦИАМ ф.203 оп.777, д.67 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1883-1900гг. л. 326 №51
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торчкова Евдокия Кузмина

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