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Фурсов Василий Игнатьевич
Фурсов Василий Игнатьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1717
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Фурсов Игнат Сильвестрович
До 1696 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
До 1717
Отец:
Фурсов Игнат Сильвестрович
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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