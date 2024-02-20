Фурсов Василий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсов Василий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1696 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1717

Отец: Фурсов Игнат Сильвестрович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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