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Инфантьева Анна Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Инфантьев Иван Саввин

Отец ребёнка: Инфантьев Савва Матвеев

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Инфантьева Степанида Саввина

Отец ребёнка: Инфантьев Савва Матвеев

Введенское, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Инфантьева Дарья Саввина

Отец ребёнка: Инфантьев Савва Матвеев

Введенское, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Инфантьев Константин Саввин

Отец ребёнка: Инфантьев Савва Матвеев

Введенское, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Инфантьева Агриппина Саввина

Отец ребёнка: Инфантьев Савва Матвеев

Введенское, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инфантьев Савва Матвеев

Смерть
Неизвестно
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