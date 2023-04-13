Инфантьева Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Инфантьев Савва Матвеев
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Инфантьева Степанида Саввина
Отец ребёнка: Инфантьев Савва Матвеев
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Инфантьева Дарья Саввина
Отец ребёнка: Инфантьев Савва Матвеев
Рождение ребёнка
1803
Сын: Инфантьев Константин Саввин
Отец ребёнка: Инфантьев Савва Матвеев
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Инфантьева Агриппина Саввина
Отец ребёнка: Инфантьев Савва Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно