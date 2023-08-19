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Овдотья Ильина

Место рождения

Аки, Воскресенская волость, Казанский уезд

Дата рождения

Около 1696

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Около 1665 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696

Отец: Илья (Илюшка) Иванов

Мать: Алена Петрова

Аки, Воскресенская волость, Казанский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихон Нестеров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Короваева, Дворцовое село Борисоглебское с деревнями, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717
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