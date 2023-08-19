Овдотья Ильина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1696
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696
Отец: Илья (Илюшка) Иванов
Мать: Алена Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихон Нестеров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Короваева, Дворцовое село Борисоглебское с деревнями, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717