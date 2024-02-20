Чолпан Николай Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чолпан Николай Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Чолпан Прокофий Павлович

Мать: Чолпан Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чолпан Ирина

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чолпан Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чолпан Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чолпан Ирина

Смерть
2000
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