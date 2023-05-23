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Bagghufvud Henrik Moritz
Bagghufvud Henrik Moritz
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Место рождения
Estonia
Дата рождения
27.11.1731
Пол
Мужской
Отец
Bagghufvud Bernhard Johan
1704 г.р.
Мать
Von Ditmar (Gersdorff) Henriette (Henrika) Maria
1713 г.р.
Дети
Не указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1731
Отец:
Bagghufvud Bernhard Johan
Мать:
Von Ditmar Henriette (Henrika) Maria
Estonia
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