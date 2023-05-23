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Bagghufvud Henrik Moritz

Место рождения

Estonia

Дата рождения

27.11.1731

Пол

Мужской

Отец

1704 г.р.

Мать

1713 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
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Рождение
27.11.1731

Отец: Bagghufvud Bernhard Johan

Мать: Von Ditmar Henriette (Henrika) Maria

Estonia