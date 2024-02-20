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Пругло Николай Петрович

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое

Дата рождения

06.05.1905

Дата смерти

18.11.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1905

Отец: Пругло Петр Яковлевич

Мать: Пругло Варвара Евстафиева

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Смерть
18.11.1907
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
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