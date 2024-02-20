Пругло Николай Петрович
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Дата рождения06.05.1905
Дата смерти18.11.1907
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
06.05.1905
Отец: Пругло Петр Яковлевич
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Смерть
18.11.1907
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое