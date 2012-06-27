Бобров Демьян Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобров Демьян Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.2012

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.2012

Отец: Бобров Максим Евгеньевич

Мать: Боброва Ольга Анатольевна

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