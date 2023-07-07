Землянкина Анна Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти08.02.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Землянкин Иван
Отец ребёнка: Землянкин Иван Егорович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Землянкин Иван Егорович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Землянкин Никифор Иванович
Отец ребёнка: Землянкин Иван Егорович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Землянкин Исидор Иванович
Отец ребёнка: Землянкин Иван Егорович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Землянкин Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Землянкин Тимофей
Отец ребёнка: Землянкин Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1887
Причина смерти: естесственно