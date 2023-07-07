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Землянкина Анна Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

08.02.1887

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Землянкин Иван

Отец ребёнка: Землянкин Иван Егорович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Землянкин Иван Егорович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Землянкин Никифор Иванович

Отец ребёнка: Землянкин Иван Егорович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Землянкин Исидор Иванович

Отец ребёнка: Землянкин Иван Егорович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Землянкин Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Землянкин Тимофей

Отец ребёнка: Землянкин Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Землянкин Иван Егорович

Смерть
08.02.1887
Причина смерти: естесственно