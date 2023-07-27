Струнина (Шушарина) Мелания Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струнина (Шушарина) Мелания Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Шушарин Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1827

Муж: Струнин Василий Петров

Рождение ребёнка
16.02.1828

Дочь: Агафия Васильева

Отец ребёнка: Струнин Василий Петров

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.06.1829

Сын: Струнин Тихон Васильев

Отец ребёнка: Струнин Василий Петров

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.07.1830

Дочь: Евфимия Васильева

Отец ребёнка: Струнин Василий Петров

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.01.1832

Дочь: Ксения Васильева

Отец ребёнка: Струнин Василий Петров

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.01.1832

Сын: Струнин Антоний Васильев

Отец ребёнка: Струнин Василий Петров

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.10.1833

Сын: Струнин Яков Васильев

Отец ребёнка: Струнин Василий Петров

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.04.1836

Сын: Струнин Симион Васильев

Отец ребёнка: Струнин Василий Петров

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.11.1839

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Струнин Василий Петров

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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