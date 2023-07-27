Струнина (Шушарина) Мелания Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1808
Отец: Шушарин Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1827
Рождение ребёнка
16.02.1828
Дочь: Агафия Васильева
Отец ребёнка: Струнин Василий Петров
Рождение ребёнка
15.06.1829
Отец ребёнка: Струнин Василий Петров
Рождение ребёнка
16.07.1830
Дочь: Евфимия Васильева
Отец ребёнка: Струнин Василий Петров
Рождение ребёнка
17.01.1832
Дочь: Ксения Васильева
Отец ребёнка: Струнин Василий Петров
Рождение ребёнка
17.01.1832
Отец ребёнка: Струнин Василий Петров
Рождение ребёнка
22.10.1833
Отец ребёнка: Струнин Василий Петров
Рождение ребёнка
15.04.1836
Отец ребёнка: Струнин Василий Петров
Рождение ребёнка
24.11.1839
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Струнин Василий Петров
Смерть
Неизвестно