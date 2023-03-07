Кислухина (Мошенкина) Пелагея Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиДо 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Кислухин Аврам Григорьевич
Отец ребёнка: Кислухин Григорий Гурьев
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Гликирия Григорьевна
Отец ребёнка: Кислухин Григорий Гурьев
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Федосья Григорьевна
Отец ребёнка: Кислухин Григорий Гурьев
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кислухин Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Кислухин Григорий Гурьев
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Кислухин Григорий Гурьев
Рождение ребёнка
1797
Сын: Кислухин Дементий Григорьевич
Отец ребёнка: Кислухин Григорий Гурьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1825