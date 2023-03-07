Кислухина (Мошенкина) Пелагея Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислухина (Мошенкина) Пелагея Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

До 1825

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Кислухин Аврам Григорьевич

Отец ребёнка: Кислухин Григорий Гурьев

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Гликирия Григорьевна

Отец ребёнка: Кислухин Григорий Гурьев

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Федосья Григорьевна

Отец ребёнка: Кислухин Григорий Гурьев

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кислухин Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Кислухин Григорий Гурьев

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Кислухин Григорий Гурьев

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1797

Сын: Кислухин Дементий Григорьевич

Отец ребёнка: Кислухин Григорий Гурьев

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислухин Григорий Гурьев

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1825
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