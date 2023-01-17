Абдулкаримов Нагуман
Место рождения
Дата рождения03.01.1840
Дата смерти1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1918
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)