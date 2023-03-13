Стрельникова Авдотья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельникова Авдотья Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Стрельниковъ Петръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Кузовенкова Марья

Отец ребёнка: Стрельниковъ Петръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Стрельниковъ Афонасий

Отец ребёнка: Стрельниковъ Петръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Стрельниковъ Петръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ненила

Отец ребёнка: Стрельниковъ Петръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельниковъ Петръ

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