Гладышев Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышев Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1883

Отец: Гладышев Неизвестно Стефанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Гладышев Степан Степанович

Мать ребёнка: Гладышева Мария

Рождение ребёнка
06.06.1921

Сын: Гладышев Иван Степанович

Мать ребёнка: Гладышева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладышева Мария

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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