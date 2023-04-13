Гладышев Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1883
Отец: Гладышев Неизвестно Стефанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Гладышев Степан Степанович
Мать ребёнка: Гладышева Мария
Рождение ребёнка
06.06.1921
Мать ребёнка: Гладышева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гладышева Мария
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно