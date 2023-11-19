Багдасар
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Сын: Григор Багдасарян
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Сын: Або Багдасарян
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Сын: Саяд Багдасарян
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно