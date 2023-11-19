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Багдасар

Место рождения

Аревшат, Община Аревшат, Араратская область

Дата рождения

Около 1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1824 г.р.
Около 1834 г.р.
Около 1844 г.р.

Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Аревшат, Община Аревшат, Араратская область
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Сын: Григор Багдасарян

Мать ребёнка: ?

Аревшат, Община Аревшат, Араратская область
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Сын: Або Багдасарян

Мать ребёнка: ?

Аревшат, Община Аревшат, Араратская область
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Сын: Саяд Багдасарян

Мать ребёнка: ?

Аревшат, Община Аревшат, Араратская область
Смерть
Неизвестно

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