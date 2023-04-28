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Пушин Севастьян Кондратов

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пушин Кондрат Егоров

Мать: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Пушин Моисей Савин

Мать ребёнка: Макарова Матрона Иванова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.10.1843

Сын: Пушин Дмитрiй

Мать ребёнка: Макарова Матрона Иванова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушин Федор Савин

Мать ребёнка: Макарова Матрона Иванова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гликерiя Севастьянова

Мать ребёнка: Макарова Матрона Иванова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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