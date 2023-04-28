Пушин Севастьян Кондратов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пушин Кондрат Егоров
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1817
Сын: Пушин Моисей Савин
Мать ребёнка: Макарова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
19.10.1843
Сын: Пушин Дмитрiй
Мать ребёнка: Макарова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушин Федор Савин
Мать ребёнка: Макарова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гликерiя Севастьянова
Мать ребёнка: Макарова Матрона Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно