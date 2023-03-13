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Трусовъ Егоръ
Трусовъ Егоръ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1761
Пол
Мужской
Отец
Трусовъ Прокофий
1734 г.р.
Мать
Трусова Настасья
1728 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец:
Трусовъ Прокофий
Мать:
Трусова Настасья
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