Смольянинов Иван Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Смольянинов Игнат
Мать: ?
Рождение ребёнка
1826
Сын: Смольянинов Сергей Иванович
Мать ребёнка: Смольянинова Улита Федосьевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Смольянинова Улита Федосьевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Соломонида Ивановна
Мать ребёнка: Смольянинова Улита Федосьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно