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Смольянинов Иван Игнатьевич

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Место рождения

Паниковец, Елецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Смольянинов Игнат

Мать: ?

Паниковец, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Смольянинов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Смольянинова Улита Федосьевна

Паниковец, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Смольянинова Улита Федосьевна

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Соломонида Ивановна

Мать ребёнка: Смольянинова Улита Федосьевна

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смольянинова Улита Федосьевна

Смерть
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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