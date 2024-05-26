Бирюков Иван Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБирюков Иван Георгиевич

Бирюков Иван Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Александр Иванович

Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бирюкова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Евдокия Васильевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.