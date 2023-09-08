Троицкий Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.04.1903
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Головкина Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Троицкая Софья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Троицкая Софья Николаевна
Смерть
1926