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(Катанова) Мария
(Катанова) Мария
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
08.08.1914
Пол
Женский
Отец
Катановъ Семенъ
1888 г.р.
Мать
Катанова (Попкова) Елена
1896 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1914
Отец:
Катановъ Семенъ
Мать:
Катанова Елена
Александровка
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