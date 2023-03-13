(Катанова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Катанова) Мария

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

08.08.1914

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1914

Отец: Катановъ Семенъ

Мать: Катанова Елена

Александровка
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