Передвигина (Чуракова) Екатерина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Передвигина (Чуракова) Екатерина Федорова

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Передвигин Федор

Мать: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Сын: Чураков Михаил Трофимов

Отец ребёнка: Чураков Трофим Прохоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.12.1841

Дочь: Ульянiя Трофимова

Отец ребёнка: Чураков Трофим Прохоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.10.1844

Дочь: Устина Трофимова

Отец ребёнка: Чураков Трофим Прохоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.12.1848

Сын: Чураков Зотик Трофимов

Отец ребёнка: Чураков Трофим Прохоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.09.1851

Сын: Чураков Никита Трофимов

Отец ребёнка: Чураков Трофим Прохоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно