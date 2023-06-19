Передвигина (Чуракова) Екатерина Федорова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Передвигин Федор
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Чураков Трофим Прохоров
Рождение ребёнка
17.12.1841
Дочь: Ульянiя Трофимова
Отец ребёнка: Чураков Трофим Прохоров
Рождение ребёнка
01.10.1844
Дочь: Устина Трофимова
Отец ребёнка: Чураков Трофим Прохоров
Рождение ребёнка
29.12.1848
Отец ребёнка: Чураков Трофим Прохоров
Рождение ребёнка
14.09.1851
Отец ребёнка: Чураков Трофим Прохоров
Смерть
Неизвестно