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Скуратова Елена Михайловна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

17.05.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1886

Отец: Скуратов Михаил Федорович

Мать: Скуратова Татьяна Семеновна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №19, метрическая книга за 1886 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
18.05.1886
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы государственные крестьяне Василий Евлампиев Скуратов [с... Показать все
Смерть
Неизвестно