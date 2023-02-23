Матвеева Анисья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеева Анисья Леонтьевна

Матвеева Анисья Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

05.02.1883

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Артамонова Евдокия Матвеева

Отец ребёнка: Матвеев Антон Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Нестерова Васса Антоновна

Отец ребёнка: Матвеев Антон Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Елизарова Пелагея Матвеева

Отец ребёнка: Матвеев Антон Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.04.1872

Сын: Матвеев Терентий Антонович

Отец ребёнка: Матвеев Антон Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1873

Дочь: Прасковья Антоновна

Отец ребёнка: Матвеев Антон Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.02.1876

Дочь: Романова Евдокия Матвеева

Отец ребёнка: Матвеев Антон Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.07.1878

Дочь: Марфа Антоновна

Отец ребёнка: Матвеев Антон Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.07.1881

Сын: Матвеев Евдоким Антонович

Отец ребёнка: Матвеев Антон Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Антон Матвеевич

Смерть
05.02.1883
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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