Матвеева Анисья Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти05.02.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Артамонова Евдокия Матвеева
Отец ребёнка: Матвеев Антон Матвеевич
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Нестерова Васса Антоновна
Отец ребёнка: Матвеев Антон Матвеевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Елизарова Пелагея Матвеева
Отец ребёнка: Матвеев Антон Матвеевич
Рождение ребёнка
03.04.1872
Сын: Матвеев Терентий Антонович
Отец ребёнка: Матвеев Антон Матвеевич
Рождение ребёнка
18.10.1873
Дочь: Прасковья Антоновна
Отец ребёнка: Матвеев Антон Матвеевич
Рождение ребёнка
26.02.1876
Дочь: Романова Евдокия Матвеева
Отец ребёнка: Матвеев Антон Матвеевич
Рождение ребёнка
05.07.1878
Дочь: Марфа Антоновна
Отец ребёнка: Матвеев Антон Матвеевич
Рождение ребёнка
27.07.1881
Сын: Матвеев Евдоким Антонович
Отец ребёнка: Матвеев Антон Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.02.1883