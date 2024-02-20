Пироженко Василий Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПироженко Василий Федотович

Пироженко Василий Федотович

Место рождения

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Воронцовская волость сл.Воронцовка

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Пироженко Федот Миронович

Мать: ?

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Воронцовская волость сл.Воронцовка
Бракосочетание
Около 1850

Жена: Пироженко Васса Евстафиевна

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Воронцовская волость сл.Воронцовка
Рождение ребёнка
28.09.1864

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Пироженко Васса Евстафиевна

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Воронцовская волость сл.Воронцовка
Рождение ребёнка
27.03.1868

Сын: Пироженко Степан Васильевич

Мать ребёнка: Пироженко Васса Евстафиевна

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Воронцовская волость сл.Воронцовка
Рождение ребёнка
29.05.1872

Дочь: Феодосия Васильевна

Мать ребёнка: Пироженко Васса Евстафиевна

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Воронцовская волость сл.Воронцовка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close