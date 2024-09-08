Заишников Яков Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Заишников Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1878
Дочь: Заишникова Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1916
Мать ребёнка: не указана
Малояшкино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно