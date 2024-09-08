Заишников Яков Андреевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Заишников Яков Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заишников Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1878

Дочь: Заишникова Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1916

Сын: Заишников Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Малояшкино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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