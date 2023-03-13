Ковригина Евдокия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковригина Евдокия Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковригинъ Федоръ

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковригинъ Федоръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковригинъ Федоръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковригинъ Федоръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковригинъ Федоръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковригинъ Федоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковригинъ Федоръ

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