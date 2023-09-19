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Скляр Дина Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скляр Иван Степанович

Рождение ребёнка
13.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скляр Иван Степанович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
01.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скляр Иван Степанович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно

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