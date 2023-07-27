Моденов Емелиан Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти08.03.1839
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Моденов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Мать ребёнка: Моденова Ирина Миронова
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Моденов Корнилий Емельянов
Мать ребёнка: Моденова Ирина Миронова
Рождение ребёнка
15.10.1801
Дочь: Параскева Емельянова
Мать ребёнка: Моденова Ирина Миронова
Рождение ребёнка
23.11.1802
Дочь: Екатерина Емельянова
Мать ребёнка: Моденова Ирина Миронова
Рождение ребёнка
27.03.1805
Мать ребёнка: Моденова Ирина Миронова
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Капитолина Емельянова
Мать ребёнка: Моденова Ирина Миронова
Рождение ребёнка
28.02.1809
Дочь: Евдокия Емельянова
Мать ребёнка: Моденова Ирина Миронова
Смерть
08.03.1839
Причина смерти: от престарелости