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Моденов Емелиан Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

08.03.1839

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Моденов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Моденов Павел Емелианов

Мать ребёнка: Моденова Ирина Миронова

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Моденов Корнилий Емельянов

Мать ребёнка: Моденова Ирина Миронова

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.10.1801

Дочь: Параскева Емельянова

Мать ребёнка: Моденова Ирина Миронова

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.11.1802

Дочь: Екатерина Емельянова

Мать ребёнка: Моденова Ирина Миронова

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.03.1805

Сын: Моденов Стефан Емельянов

Мать ребёнка: Моденова Ирина Миронова

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Капитолина Емельянова

Мать ребёнка: Моденова Ирина Миронова

Рождение ребёнка
28.02.1809

Дочь: Евдокия Емельянова

Мать ребёнка: Моденова Ирина Миронова

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
08.03.1839
Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости
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