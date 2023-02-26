Матрона Лаврентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Лаврентиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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