Мужева (Мужева) Анна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мужева (Мужева) Анна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1838

Дочь: Мариамна Максимова

Отец ребёнка: Мужев Максим Алексиев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1839

Сын: Мужев Тимофей Максимов

Отец ребёнка: Мужев Максим Алексиев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мужев Максим Алексиев

Смерть
Неизвестно
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