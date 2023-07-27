Мужева (Мужева) Анна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1838
Дочь: Мариамна Максимова
Отец ребёнка: Мужев Максим Алексиев
Рождение ребёнка
04.05.1839
Отец ребёнка: Мужев Максим Алексиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно