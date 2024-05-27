Елатенцев Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елатенцев Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1921
Дочь: Елатенцева Евдония Ивановна
Мать ребёнка: Елатонцева Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Елатонцев Василий Иванович
Мать ребёнка: Елатонцева Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Елатанцев Александр Иванович
Мать ребёнка: Елатонцева Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
12.03.1929
Мать ребёнка: Елатонцева Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
12.03.1929
Дочь: Акимова (Елатенцева) Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Елатонцева Анастасия Михайловна
Смерть
Неизвестно