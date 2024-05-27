Елатенцев Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елатенцев Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елатенцев Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1921

Дочь: Елатенцева Евдония Ивановна

Мать ребёнка: Елатонцева Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Елатонцев Василий Иванович

Мать ребёнка: Елатонцева Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Елатанцев Александр Иванович

Мать ребёнка: Елатонцева Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
12.03.1929

Сын: Елатенцев Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Елатонцева Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
12.03.1929

Дочь: Акимова (Елатенцева) Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Елатонцева Анастасия Михайловна

Смерть
Неизвестно

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