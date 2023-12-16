Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Дарья Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврила Михайлович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврила Михайлович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврила Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Михайлович
Смерть
1784
Чибичкино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область