Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Григорьевна

Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Дарья Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврила Михайлович

Попайлово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврила Михайлович

Попайлово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврила Михайлович

Попайлово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Михайлович

Смерть
1784
Чибичкино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close