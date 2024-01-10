Дудова Екатерина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудова Екатерина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Степанида Ефимова

Отец ребёнка: Дудов Ефим Дмитриев

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Дудов Ефим Дмитриев

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Афросинья Ефимова

Отец ребёнка: Дудов Ефим Дмитриев

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Дудов Антон Ефимович

Отец ребёнка: Дудов Ефим Дмитриев

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Дудов Кирей Ефимович

Отец ребёнка: Дудов Ефим Дмитриев

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Дудов Роман Ефимович

Отец ребёнка: Дудов Ефим Дмитриев

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Дудов Тимофей Ефимович

Отец ребёнка: Дудов Ефим Дмитриев

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маря Ефимова

Отец ребёнка: Дудов Ефим Дмитриев

д. Танковка, Тамбовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудов Ефим Дмитриев

Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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