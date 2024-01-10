Дудова Екатерина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Степанида Ефимова
Отец ребёнка: Дудов Ефим Дмитриев
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Дудов Ефим Дмитриев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Афросинья Ефимова
Отец ребёнка: Дудов Ефим Дмитриев
Рождение ребёнка
1832
Сын: Дудов Антон Ефимович
Отец ребёнка: Дудов Ефим Дмитриев
Рождение ребёнка
1836
Сын: Дудов Кирей Ефимович
Отец ребёнка: Дудов Ефим Дмитриев
Рождение ребёнка
1837
Сын: Дудов Роман Ефимович
Отец ребёнка: Дудов Ефим Дмитриев
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Дудов Ефим Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маря Ефимова
Отец ребёнка: Дудов Ефим Дмитриев
д. Танковка, Тамбовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дудов Ефим Дмитриев
Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно