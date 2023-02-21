Анфиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Беляков Владимир
Отец ребёнка: Беляков Николай
Рождение ребёнка
1906
Сын: Беляков Иван
Отец ребёнка: Беляков Николай
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Беляков Николай
Рождение ребёнка
1912
Сын: Беляков Михаил
Отец ребёнка: Беляков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляков Николай
Смерть
Неизвестно