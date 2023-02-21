Анфиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнфиса

Анфиса

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Беляков Владимир

Отец ребёнка: Беляков Николай

Рождение ребёнка
1906

Сын: Беляков Иван

Отец ребёнка: Беляков Николай

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Беляков Николай

Рождение ребёнка
1912

Сын: Беляков Михаил

Отец ребёнка: Беляков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков Николай

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close