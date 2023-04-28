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Петухов Акиндик Васильев

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петухов Василий Стефанов

Мать: Агафья Денисова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.10.1841

Дочь: Параскева Никодимова

Мать ребёнка: Пушина Федосья Лаврентьева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.11.1842

Дочь: Стефанида Никодимова

Мать ребёнка: Пушина Федосья Лаврентьева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.10.1846

Дочь: Параскева Акиндикова

Мать ребёнка: Пушина Федосья Лаврентьева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.12.1850

Дочь: Анисья Акиндикова

Мать ребёнка: Пушина Федосья Лаврентьева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.09.1852

Дочь: Анна Акиндикова

Мать ребёнка: Пушина Федосья Лаврентьева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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