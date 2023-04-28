Петухов Акиндик Васильев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петухов Василий Стефанов
Мать: Агафья Денисова
Рождение ребёнка
26.10.1841
Дочь: Параскева Никодимова
Мать ребёнка: Пушина Федосья Лаврентьева
Рождение ребёнка
18.11.1842
Дочь: Стефанида Никодимова
Мать ребёнка: Пушина Федосья Лаврентьева
Рождение ребёнка
16.10.1846
Дочь: Параскева Акиндикова
Мать ребёнка: Пушина Федосья Лаврентьева
Рождение ребёнка
30.12.1850
Дочь: Анисья Акиндикова
Мать ребёнка: Пушина Федосья Лаврентьева
Рождение ребёнка
07.09.1852
Дочь: Анна Акиндикова
Мать ребёнка: Пушина Федосья Лаврентьева
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно