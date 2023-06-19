Передвигин Федор Михайлов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1847
Сын: Передвигин Стефан Федоров
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно