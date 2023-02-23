Винокурова Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВинокурова Евдокия Матвеевна

Винокурова Евдокия Матвеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

16.04.1913

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1869

Сын: Винокуров Парамон Игнатьевич

Отец ребёнка: Винокуров Игнатий Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.04.1871

Дочь: Томбасов Александра Винокурова

Отец ребёнка: Винокуров Игнатий Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.11.1877

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
18.?.1880

Муж: Петр Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винокуров Игнатий Леонтьевич

Смерть
16.04.1913
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close