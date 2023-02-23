Винокурова Евдокия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти16.04.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1869
Сын: Винокуров Парамон Игнатьевич
Отец ребёнка: Винокуров Игнатий Леонтьевич
Рождение ребёнка
26.04.1871
Дочь: Томбасов Александра Винокурова
Отец ребёнка: Винокуров Игнатий Леонтьевич
Рождение ребёнка
02.11.1877
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
18.?.1880
Муж: Петр Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.04.1913