Жужелинъ Нефедъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жужелинъ Нефедъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Жужелинъ Иванъ

Мать: Жужелина Пелагея Власова

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Жужелина Марина

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Жужелина Марина

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Жужелинъ Николай

Мать ребёнка: Жужелина Марина

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жужелина Марина

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