Жужелинъ Нефедъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Жужелинъ Иванъ
Мать: Жужелина Пелагея Власова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Жужелина Марина
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Жужелина Марина
Рождение ребёнка
1795
Сын: Жужелинъ Николай
Мать ребёнка: Жужелина Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жужелина Марина