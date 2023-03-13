Сусевъ Яковъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Сусевъ Петръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Сусевъ Макаръ
Мать ребёнка: Сусева Авдотья Егорова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Сусева Авдотья Егорова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Сусевъ Осипъ
Мать ребёнка: Сусева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сусева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сусева Авдотья Егорова