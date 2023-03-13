Сусевъ Яковъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сусевъ Яковъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Сусевъ Петръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Сусевъ Макаръ

Мать ребёнка: Сусева Авдотья Егорова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Сусева Авдотья Егорова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Сусевъ Осипъ

Мать ребёнка: Сусева Анна

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сусева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сусева Авдотья Егорова

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