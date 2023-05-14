Смирнова Матрена Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиПосле 1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Смирнов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Смирнов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Смирнов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Смирнова Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Смирнов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1820