Смирнова Матрена Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Матрена Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

После 1820

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Смирнов Семен Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Иванович

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1771

Сын: Смирнов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Иванович

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1773

Сын: Смирнов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Иванович

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Смирнова Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Иванович

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1780

Сын: Смирнов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Иванович

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Василий Иванович

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1820